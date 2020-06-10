Песков: олигархов в России не существует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не существует олигархов. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявлял о "деньгах российских олигархов", которые поддерживают оппозицию в республике.
Он напомнил, что олигархами принято называть бизнесменов, которые влияют на политику с помощью денег. "Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании", — заявил пресс-секретарь.
"Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе", — подчеркнул Песков.
Комментарии
))))
Олигархов нет, есть сироты, о которых обязан заботиться предизент, как гарантёр. Олигархов нет, это сиротки.
На дерибаско хотя бы посмотрите, оно же не в состоянии выжить в этом враждебном мире без помощи из бюджета.
Вот и приходится Владимиру Владимировичу милосердствовать. А как же?
смешно
Под столом
Под столом
Неее! Пацталом!
Конечно нет, их сейчас эффективными менеджерами называют.
Олигархи — объекты Солнечной системы планетарных размеров на ранних этапах её образования.
Как это! Типа ж...а есть, а слова нету?
Олигархов не существует.
Рубль одна из сильнейших валют.
Поправки в конституцию поддерживают 76%.
Санкции не влияют на российскую экономику.
Америка не сможет обойтись без отечественных космических кораблей.
Европа загнется без россии
Честно говоря ничего удивительного. Другого он не мог сказать
давно я так не ржал. жаль что здесь не передать все эмоции