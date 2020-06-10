Песков: олигархов в России не существует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не существует олигархов. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявлял о "деньгах российских олигархов", которые поддерживают оппозицию в республике.

Он напомнил, что олигархами принято называть бизнесменов, которые влияют на политику с помощью денег. "Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании", — заявил пресс-секретарь.

"Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе", — подчеркнул Песков.