"Алтайлес" потратит около 45 млн рублей на покупку лесопожарной и спецтехники

В 2020 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" учреждение "Алтайлес" выделит около 45 млн рублей на покупку лесопожарной и спецтехники, сообщает официальный сайт Алтайского края.

По данным Минприроды, в регион поступило шесть малых лесопатрульных комплексов, колесный и гусеничные тракторы, пять лесных плугов. Одним из особо ценных приобретений называют два гусеничных промышленных бульдозера, стоимость каждого из которых – выше восьми миллионов рублей. Эту технику будут использовать при тушении лесных пожаров и для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

В ведомстве уточнили, что на очереди приобретение еще ряда спецтехники.