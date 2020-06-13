Россияне будут получать выплаты и пособия без подачи справок

Россияне смогут получить выплаты и пособия без подачи справок, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, все необходимые сведения госорганы будут получать друг от друга в рамках межведомственной работы. Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.

В правительстве объяснили, что часто у региональных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданах и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.

Теперь перечень данных, которые могут получать местные органы власти для назначения выплат, расширили. В том числе это информация из Фонда социального страхования, ПФР, Росреестра и ФНС.