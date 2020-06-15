Диетолог рассказал, как отказаться от сладкого всего за неделю

Избавиться от пристрастия к сладкому можно всего за одну неделю, рассказал шведский диетолог Фредрик Паулун. Его слова передает издание Expressen.

По словам специалиста, чтобы стать менее падким на десерты, стоит выполнять несколько условий. В частности, нужно заниматься спортом, поскольку благодаря физической нагрузке организм вырабатывает дофамин, серотонин и эндорфины.

Кроме того, чтобы не закусывать плохое настроение сладким, следует избавиться и от стресса. В конце концов, не лишним будет найти новые удовольствия – например, это может быть музыка, кино или горячая ванна. Также не лишним будет высыпаться, пить больше воды и есть пищу, богатую белками.

Диетолог предупреждает, что в первые дни отказа от сладкого будет непросто, однако если это пережить, станет легче бороться с диабетом.