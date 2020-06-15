Барнаулец похитил миллион рублей под видом правоохранителя

Барнаулец представился "влиятельным сотрудником одной из правоохранительных структур" и украл у него более миллиона рублей, пообещав купить машину по дешевке.

Инцидент произошел летом 2019 года. Житель краевой столицы, будучи в сложном материальном положении, познакомился с обеспеченным горожанином, представился работником одной из правоохранительных структур и за несколько дней вошел к нему в доверие.

Чтобы запутать доверчивого барнаульца, мошенник устроил совместный досуг с потерпевшим, а также снял в аренду несколько автомобилей бизнес-класса.

Аферист предложил мужчине купить через него по низкой цене машину в Москве и доставить ее в Барнаул, а также помочь в открытии бизнеса по переработке использованных шин. Получив от потерпевшего больше 1,1 миллиона рублей, мужчина скрылся.

Полицейские через некоторое время поймали мошенника, который признал свою вину и полностью вернул деньги. Суд дал ему три года условного наказания.