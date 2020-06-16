Четверо взрослых утонули, пытаясь спасти ребенка в Забайкалье

В Забайкалье утонули женщина и трое мужчин. Они пытались спасти девочку, которая попала в воронку, пишет "Тайга. Инфо".

Компания родственников отдыхала на реке Онон рядом с селом Нижний Цасучей. 15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть.

"Взрослые бросились в воду спасать ребенка. К ним присоединились трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули", – рассказали в СК.

Тело женщины до сих пор не найдено. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.