Четверо взрослых утонули, пытаясь спасти ребенка в Забайкалье

В Забайкалье утонули женщина и трое мужчин. Они пытались спасти девочку, которая попала в воронку, пишет "Тайга. Инфо".
Компания родственников отдыхала на реке Онон рядом с селом Нижний Цасучей. 15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть.
"Взрослые бросились в воду спасать ребенка. К ним присоединились трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули", – рассказали в СК.
Тело женщины до сих пор не найдено. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
съездили на речку, жесть...
а уд против кого??
Что значит отдыхали? Бухали наверно.
12.25
Если для тебя отдых это бухать, то открою тебе глаза: некоторые отдыхают просто
С ума сойти...
15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть.
Навела суеты писюшка! Поди ещё сама выплыла?
Я бы не стал ее спасать. Сама виновата.
16.06.2020 12:35
- гость -
какой вероятностью, чудо?
Я очень рада, что многие комментаторы не знают, что такое воронка. Моя знакомая тоже утонула в воронке. Она только окончила 10 класс. И, к стати, она была трезвая.
13:43
- гость -
Моя знакомая тоже утонула в воронке.
Но мелкая то выплыла, а вот старшее поколение нет.
16.06.2020 12:25
Гость
Что значит отдыхали? Бухали наверно.
Сильно смахивает на историю с девочкой в нашем зооуголке, которая пьяная к тиграм лезла. Жалко людей. Будем ждать подробностей, но вернее всего, ещё та девочка была и компашка под стать.
16.06.2020 14:42 - гость -
Может она мелкую за руку выдернула, а сама по инерции в воронку угодила.