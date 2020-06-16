Пользователи социальной сети TikTok в очередной раз обвинили группу Little Big в плагиате. На этот раз совпадения показали наглядно.
Блогеры выяснили, что три песни российского коллектива очень похожи на треки американской группы The Black Eyed Peas 10-ти и 15-летней давности. Сравнение сделали между песнями Uno, Go Bananas, I'm OK (Little Big) и My Humps и Scream & Shout (The Black Eyed Peas).
После появления видеоролика в Сети началось его активное обсуждение. Слушатели оставляют большое количество негативных комментариев в адрес российского коллектива и призывают проверить другие песни на совпадения с западными произведениями.
Комментарии
Опять диванные тыка-токеры умнее всех..
Неудивительно.. русских всегда никто не любит
12 нот, 4 четверти, проделки памяти и подсознания
Выявили спесилисты. У рок-н-рольщиков вообще все песни почти одинаковые. Тоже самое можно сказать про соляки блюзистов.
Плагиат музыки в стиле пук-пук и тыц-тыц.
"Неудивительно.. русских всегда никто не любит"
Они не понятно чьих будут. У них даже образ усатого гопника позаимствован у шотландца Бэгби с Траинспонина.
Надо и тухляша на плагиат пробить.
И Пескова. Он тоже часто выступает.
Этот музон, сам по себе, - вторичен. Чего же ещё?
да и, например, hypnodancer уж больно похож на Blondie - Call Me
https://youtu.be/StKVS0eI85I?t=15
https://youtu.be/RhMYBfF7-hE?t=16
Два миллиона просмотров у песни Uno на предпросмотре евровидения, а завистники тут пусть что угодно пишут.
И что? Все у друг-друга части песен прут. Где проигрыш, где вставочка, где припевчик подозрительно по звучанию схож. Западные исполнители, можно подумать, белые и пушистые. Это даже не плагиат как таковой. А уж сколько корейцы и тем паче китайцы натырили чужого - мама не горюй!
Вы лучше скажите как Рыбников автор музыки ералаша стал
14:26
А у хохлов ещё хуже!
Для хипстоты и литтле биг - за щастье, сойдёт.
12:25- гость -"@ Неудивительно.. русских всегда никто не любит@
Глупости, да, их не любят фашисты
А как относятся к русским, посмотрите хотя бы это
@ За что китайцы НЕ любят русских?? - Китаянка говорит по-русски @
@ Почему китайцы обожают Россию?? - Китаянка о Путине, СССР и русской культуре в Китае @
Можете посмотреть испанку Нурию....
Можно найти сотни иностранцев в интернете, которые выражают свое мнение о русских,но чтобы вот так, однозначно: "русских всегда никто не любит" - это дешевая пропаганда, направленная против русских.