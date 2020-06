Пользователи социальной сети TikTok в очередной раз обвинили группу Little Big в плагиате. На этот раз совпадения показали наглядно.

Блогеры выяснили, что три песни российского коллектива очень похожи на треки американской группы The Black Eyed Peas 10-ти и 15-летней давности. Сравнение сделали между песнями Uno, Go Bananas, I'm OK (Little Big) и My Humps и Scream & Shout (The Black Eyed Peas).

После появления видеоролика в Сети началось его активное обсуждение. Слушатели оставляют большое количество негативных комментариев в адрес российского коллектива и призывают проверить другие песни на совпадения с западными произведениями.