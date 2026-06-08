В России предложили освободить автомобилистов от оплаты парковки при форс‑мажоре

При одобрении законопроекта можно будет не платить за парковку, если система дала сбой или возникли другие проблемы не по вине водителя

08 июня 2026, 12:34, ИА Амител

Парковка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минтранс РФ подготовил поправки в закон "Об организации дорожного движения", которые освободят автомобилистов от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пояснения пресс‑службы министерства.

В ведомстве рассказали, что механизмы оплаты платных парковок различаются в зависимости от региона: субъекты РФ вправе самостоятельно определять альтернативные способы внесения платы. При этом Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к этим способам. Если по независящим от пользователя причинам внести деньги не получилось, автомобилист освобождается от оплаты за соответствующий период.

«Законопроект содержит еще одно важное положение. Так, водитель получит право оплатить уличную парковку в течение суток после начала парковочной сессии. После принятия поправок регионы и муниципалитеты будут обязаны соблюдать это правило и гарантировать автомобилистам такую возможность», — говорится в публикации.

При этом субъекты РФ смогут самостоятельно выбирать программные решения для организации постоплаты и определять порядок администрирования платежей. Проект закона в настоящее время проходит общественное обсуждение — оно продлится до 26 июня.

Ранее в Госдуме предложили обязать регионы сделать парковки бесплатными по выходным.