Дело возбудили на Алтае после гибели подростка, придавленного футбольными воротами
Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц
08 июня 2026, 12:57, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, которого насмерть придавило металлическими футбольными воротами, сообщает региональный СК.
Трагический случай произошел вечером 7 июня на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения в селе Тальменка. По предварительным данным, причиной стали незакрепленные футбольные ворота.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного функционирования пришкольной спортивной площадки», — рассказали в ведомстве.
Прокурор Алтайского края поставил на контроль установление причин гибели подростка и ход расследования уголовного дела.
15:06:34 08-06-2026
Полагаю, что надо проверить ВСЕ площадки края на безопасность. Есть же утвержденные ГОСТы на установку спортсооружений? Если нет, то как-то обеспечивают устройство ворот на стадионах для профессионалов, что конструкции не падают. Проверять необходимо спорткомитету, спортсменам, иначе толку не будет. Видно, что у строителей нет понимания требований и нагрузок на инвентарь. И проверки должны быть плановыми. Хотя бы раз в квартал. Ведь в процессе эксплуатации всё может сломаться.
18:14:18 08-06-2026
Все крепёжные элементы нужно вовремя проверять. Поздно эти ворота прикручивать, они уже упали. Главное чтобы светофор не поставили