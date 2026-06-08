Дело возбудили на Алтае после гибели подростка, придавленного футбольными воротами

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц

08 июня 2026, 12:57, ИА Амител

Подростка насмерть придавило футбольными воротами / Фото: алтайский СК

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, которого насмерть придавило металлическими футбольными воротами, сообщает региональный СК.

Трагический случай произошел вечером 7 июня на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения в селе Тальменка. По предварительным данным, причиной стали незакрепленные футбольные ворота.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного функционирования пришкольной спортивной площадки», — рассказали в ведомстве.

Прокурор Алтайского края поставил на контроль установление причин гибели подростка и ход расследования уголовного дела.