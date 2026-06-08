С хлебом и солью встретили в Горно-Алтайске новый прямой рейс из Читы
В Республику Алтай прибыли 52 путешественника
08 июня 2026, 16:05, ИА Амител
В аэропорту Горно-Алтайска с хлебом и солью встретили новый прямой рейс из Читы. Возможность прилетать из Забайкальского края на Алтай и обратно у туристов появилась 6 июня.
Прибытие воздушного судна отметили по многолетней традиции — водной аркой. Пассажиров радушно поприветствовали по русско-алтайским обычаям и предложили им боорсоки.
Экипаж угостили караваем, чаем на алтайских травах, курутом и кедровыми орехами.
«В Республику Алтай новым рейсом прибыло 52 пассажира, в том числе десять юных путешественников. Среди них были и совсем малыши, для которых этот авиаперелет стал первым в жизни. Аэропорт Горно-Алтайск подготовил для всех детей памятные сувениры», — сообщили в пресс-центре воздушной гавани.
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А когда из Барнаула можно будет летать в новые города?
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ну а в барнауле проблемы с терминалами: в аэропорту не могут запустить новый, а в автобусах, везущих пассажиров из аэропорта не могут оплатить по старым.