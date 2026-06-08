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С хлебом и солью встретили в Горно-Алтайске новый прямой рейс из Читы

В Республику Алтай прибыли 52 путешественника

08 июня 2026, 16:05, ИА Амител

Прибытие рейса из Читы в Горно-Алтайск / Фото: сайт аэропорта Горно-Алтайск
Прибытие рейса из Читы в Горно-Алтайск / Фото: сайт аэропорта Горно-Алтайск

В аэропорту Горно-Алтайска с хлебом и солью встретили новый прямой рейс из Читы. Возможность прилетать из Забайкальского края на Алтай и обратно у туристов появилась 6 июня.

Прибытие воздушного судна отметили по многолетней традиции — водной аркой. Пассажиров радушно поприветствовали по русско-алтайским обычаям и предложили им боорсоки.

Экипаж угостили караваем, чаем на алтайских травах, курутом и кедровыми орехами.

Прибытие рейса из Читы в Горно-Алтайск / Фото: сайт аэропорта Горно-Алтайск

«В Республику Алтай новым рейсом прибыло 52 пассажира, в том числе десять юных путешественников. Среди них были и совсем малыши, для которых этот авиаперелет стал первым в жизни. Аэропорт Горно-Алтайск подготовил для всех детей памятные сувениры», — сообщили в пресс-центре воздушной гавани.

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

17:06:36 08-06-2026

А когда из Барнаула можно будет летать в новые города?

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гость

10:02:14 09-06-2026

ну а в барнауле проблемы с терминалами: в аэропорту не могут запустить новый, а в автобусах, везущих пассажиров из аэропорта не могут оплатить по старым.

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