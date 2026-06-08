С хлебом и солью встретили в Горно-Алтайске новый прямой рейс из Читы

В Республику Алтай прибыли 52 путешественника

08 июня 2026, 16:05, ИА Амител

Прибытие рейса из Читы в Горно-Алтайск / Фото: сайт аэропорта Горно-Алтайск

В аэропорту Горно-Алтайска с хлебом и солью встретили новый прямой рейс из Читы. Возможность прилетать из Забайкальского края на Алтай и обратно у туристов появилась 6 июня.

Прибытие воздушного судна отметили по многолетней традиции — водной аркой. Пассажиров радушно поприветствовали по русско-алтайским обычаям и предложили им боорсоки.

Экипаж угостили караваем, чаем на алтайских травах, курутом и кедровыми орехами.

Прибытие рейса из Читы в Горно-Алтайск / Фото: сайт аэропорта Горно-Алтайск