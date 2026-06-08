В Алтайском крае мотоциклист без водительских прав попал в больницу после ДТП
Пострадавшего доставили в Чемальскую районную больницу
08 июня 2026, 14:05, ИА Амител
В селе Узнезя вечером 6 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии травмы получил молодой мотоциклист, сообщили в МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, около 17:03 49-летний местный житель за рулем автомобиля Lada Largus выполнял поворот налево и не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу Yamaha под управлением 20-летнего жителя села Чепош. В результате произошло столкновение.
Мотоциклист получил перелом голени. Пострадавшего доставили в Чемальскую районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории.
В отношении водителя автомобиля составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за непредоставление преимущества транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.
Кроме того, мотоциклист привлечен к ответственности за управление транспортным средством без права управления. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
18:29:54 08-06-2026
А какое отношение ко мне имеет Чемальский район?