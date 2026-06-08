Трое бийчан ответят в суде за хищение выплат, предназначенных матери погибшего бойца СВО

Женщина обналичила 3,2 млн рублей и отдала средства прибывшим к ней мужчинам

08 июня 2026, 13:08, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Бийска, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчины похитили более 3 млн рублей у матери погибшего участника специальной военной операции, сообщили в прокуратуре Республики Алтай.

Как установили правоохранители, преступление было совершено в декабре прошлого года. Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, связались с женщиной по телефону и использовали распространенную схему с так называемым "безопасным счетом".

Злоумышленники убедили потерпевшую снять все полученные выплаты, связанные с гибелью сына, и передать деньги для их якобы сохранности. В результате женщина обналичила 3,2 млн рублей и отдала средства прибывшим к ней мужчинам, которые выполняли роль курьеров.

После совершения преступления сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение фигурантов и задержали всех участников группы.

Троим бийчанам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины обвиняемым грозит длительный срок лишения свободы.