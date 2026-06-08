В Японии объявили эвакуацию 181 тысячи человек из‑за угрозы цунами
Предупреждение о цунами распространили на юго‑востоке страны после мощного землетрясения у берегов Филиппин
08 июня 2026, 13:23, ИА Амител
Пожарное управление министерства общенациональных дел Японии, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, объявило эвакуацию для 181 тысячи человек в шести префектурах, сообщает РИА Новости.
Под действие распоряжения попали Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима и Окинава. Предупреждение о цунами распространили на юго‑востоке Японии после сейсмического события у берегов Филиппин.
По прогнозам, высота волны у японских берегов может достичь одного метра. Зона возможного воздействия охватывает обширную территорию — от самых южных районов до префектуры Тиба, расположенной неподалеку от Токио.
Землетрясение произошло около Филиппин в 02:38 по московскому времени. Данные о магнитуде разнятся. Европейские сейсмологи зафиксировали показатель 8,1, а японское метеорологическое управление оценило магнитуду в 8,2.
22:56:38 08-06-2026
ОДИН метр?? это ж мало, зачем столько людей шугать?? поясните