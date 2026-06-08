В Японии объявили эвакуацию 181 тысячи человек из‑за угрозы цунами

Предупреждение о цунами распространили на юго‑востоке страны после мощного землетрясения у берегов Филиппин

08 июня 2026, 13:23, ИА Амител

Цунами / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Пожарное управление министерства общенациональных дел Японии, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, объявило эвакуацию для 181 тысячи человек в шести префектурах, сообщает РИА Новости.

Под действие распоряжения попали Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима и Окинава. Предупреждение о цунами распространили на юго‑востоке Японии после сейсмического события у берегов Филиппин.

По прогнозам, высота волны у японских берегов может достичь одного метра. Зона возможного воздействия охватывает обширную территорию — от самых южных районов до префектуры Тиба, расположенной неподалеку от Токио.

Землетрясение произошло около Филиппин в 02:38 по московскому времени. Данные о магнитуде разнятся. Европейские сейсмологи зафиксировали показатель 8,1, а японское метеорологическое управление оценило магнитуду в 8,2.



