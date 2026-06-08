"Новые люди" запустили в Алтайском крае проект "Голос города"

Бесплатные площадки для выступлений уже открылись в Барнауле, Бийске и Новоалтайске

08 июня 2026, 15:12, ИА Амител

"Голос города" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Алтайском крае начался новый сезон проекта "Голос города", который реализуется при поддержке партии "Новые люди". Его главная задача — помочь местным артистам найти своего зрителя, получить первый сценический опыт и заявить о себе. Первые выступления уже прошли в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

И опытные, и начинающие

Проект является частью федеральной инициативы по развитию уличной культуры. Принять участие в нем могут как начинающие исполнители, так и музыканты, поэты, танцоры и артисты, у которых уже есть опыт публичных выступлений.

«В нашем крае много талантливых людей. Кто-то пишет песни, кто-то играет на музыкальных инструментах, читает стихи, танцует или только делает первые шаги в творчестве. Но между желанием выйти к зрителю и первым выступлением часто стоит одна простая проблема — отсутствие доступной площадки. Мы хотим убрать эти барьеры и дать возможность выступать свободно и бесплатно», — рассказал руководитель проекта Иван Нечаев.

От уличной сцены до большого фестиваля

Впервые "Голос города" прошел в Алтайском крае в прошлом году. За сезон в проекте приняли участие более ста человек. Организаторы провели 50 уличных концертов и квартирников, десять творческих мероприятий и большой городской фестиваль.

Площадками для выступлений стали популярные общественные пространства Барнаула — территория возле торгово-развлекательного центра "Гэлакси", а также парки "Изумрудный", "Юбилейный" и "Арлекино".

Как отмечают организаторы, проект помогает молодым артистам не только получить возможность выйти на сцену, но и собрать собственную аудиторию, получить обратную связь и сделать первые шаги в творческой карьере.

Ранее в беседе с корреспондентом amic.ru Иван Нечаев рассказывал, что идея проекта появилась из-за нехватки доступных площадок для музыкантов и поэтов. По его словам, многие талантливые люди готовы выступать, но не знают, где это можно сделать без серьезных финансовых затрат. Именно поэтому формат открытых городских сцен оказался востребованным и быстро получил поддержку участников и зрителей.

"Голос города" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Заявок стало больше

В этом году интерес к проекту оказался еще выше. Только за первые две недели организаторы получили более 50 заявок, а стартовые концерты в трех городах региона собрали сотни зрителей.

Площадки для уличных артистов будут работать на протяжении всего лета. Завершится сезон большим фестивалем, на котором выступят лучшие участники проекта. Победители получат возможность записать свои композиции на профессиональном студийном оборудовании.

Узнать о расписании будущих концертов и подать заявку на участие можно в официальной группе проекта "Голос города".