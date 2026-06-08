9 июня Землю накроет мощная геомагнитная буря

Возмущения продлятся почти весь день, а пик придется на утро и день

08 июня 2026, 15:17, ИА Амител

Магнитные бури / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН опубликовала прогноз: 9 июня на Земле ожидаются мощные геомагнитные бури. Интенсивность возмущений может достичь 6–7 баллов и сохранится почти весь день, пишет Life.

Наиболее сильные колебания геомагнитного поля придутся на утренние и дневные часы, а к вечеру активность постепенно пойдет на спад. По прогнозам, уровень возмущений достигнет показателя 1,7 — это близко к классу G2 (умеренная буря). В отдельные моменты возможны всплески до класса G3 (сильная буря), что может вызвать ощутимый дискомфорт у метеозависимых людей.

Специалисты рекомендуют метеочувствительным гражданам в этот день придерживаться следующих мер предосторожности: больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и переутомления, пить достаточно жидкости, а также иметь под рукой привычные лекарства.

Среди типичных проявлений реакции организма на геомагнитные возмущения — головная боль, слабость, бессонница, скачки артериального давления и учащенное сердцебиение.