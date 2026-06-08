Турецкие отельеры обсуждают модернизацию системы "все включено" для россиян

По словам экспертов, любые изменения должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, не отпугивая туристов

08 июня 2026, 12:39, ИА Амител

Шри-Ланка / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Представители гостиничного бизнеса Турции рассматривают возможные изменения в системе "все включено", однако подчеркивают, что любые нововведения не должны снизить интерес иностранных туристов, в первую очередь — россиян. Об этом сообщил РИА Новости отельер из Бодрума Исмаил Карагюль.

Ранее заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын заявлял, что система "все включено" в курортных отелях страны сохранится в прежнем виде, несмотря на обсуждение отдельных ограничений.

По словам экспертов, концепция "все включено" остается одним из ключевых преимуществ курортов Турции. Планируемые изменения должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть путешественников.

«В рамках модернизации отрасли представители бизнеса изучают варианты внедрения более гибких пакетов услуг, а также расширения возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов. При этом полный отказ от популярной системы не рассматривается — она по‑прежнему востребована у гостей из России, Великобритании, Германии и других стран. Российские туристы особенно ценят "все включено" за предсказуемость расходов и широкий набор услуг», — говорится в публикации.

Рост затрат вынуждает отельеров искать новые решения, однако любые корректировки должны учитывать ожидания клиентов. Пока окончательных решений не принято: дискуссии в отрасли нацелены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне усиления конкуренции со стороны других средиземноморских направлений.

Дискуссии вокруг системы "все включено" ведутся не первый день. Ранее глава Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу отмечал, что из‑за этой модели туристы редко покидают гостиницы и проводят много времени за едой. По его мнению, это негативно сказывается как на здоровье отдыхающих, так и на раскрытии туристического потенциала страны.

С похожей инициативой выступил и председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу. Он предложил отказаться от системы "все включено" в пользу модели с выбором только необходимых опций — в качестве примера он привел гостиницы формата "без алкоголя". Ранее сообщалось, что Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году.