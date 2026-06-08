Республика Алтай и "Селфстроит" договорились о реализации масштабного проекта на 54 млрд
В Майминском районе продолжится строительство жилого микрорайона
08 июня 2026, 13:00, ИА Амител
Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев и собственник девелоперской компании "Селфстроит" Нодар Шония подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ закрепляет долгосрочные планы по развитию Майминского района и предусматривает реализацию крупных инвестиционных проектов до 2035 года.
Как сообщили стороны, общий объем инвестиций превысит 54 млрд рублей. Средства направят на строительство жилья, а также создание социальной и инженерной инфраструктуры.
Ключевым проектом станет новый микрорайон "Город гор", который разместится на территории площадью 105 гектаров.
Одновременно с жилой застройкой планируется возвести объекты: школу на 1500 учеников, три детских сада по 300 мест каждый, многофункциональный центр "Катунь Молл" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Ирбис", в состав которого войдут легкоатлетический манеж и скалодром.
Отдельное внимание уделят развитию инженерной инфраструктуры. Компания уже занимается проектированием резервных мощностей, которые позволят подключать к новым сетям не только строящиеся объекты, но и существующий жилой фонд Маймы.
Власти региона отмечают, что проект предполагает комплексное развитие территории, где строительство жилья будет идти одновременно с созданием социальной, спортивной и коммунальной инфраструктуры.
Республика Алтай и "Селфстроит" уже реализуют совместные проекты в регионе, а новый документ станет основой для дальнейшего сотрудничества и привлечения инвестиций в развитие Майминского района.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня 2026 года. ПМЭФ считается одной из крупнейших деловых площадок России, где ежегодно подписываются инвестиционные соглашения и обсуждаются вопросы развития экономики, регионов и инфраструктуры.
13:43:33 08-06-2026
Ну раз Прокопьев Шонию позвал, то выгодно будет очень.
13:59:00 08-06-2026
Еду с семьёй жить и работать из Алтайского края в Республику Алтай, дальнейших перспектив в уровне дохода больше
14:27:31 08-06-2026
Город Майма будет перспективным. Аэропорт рядом, места красивые и свежий воздух рядом. Только работать негде.
14:42:52 08-06-2026
Гость (14:27:31 08-06-2026) Город Майма будет перспективным. Аэропорт рядом, места краси... А туда как в Геленжик не на работу люди едут, а доживать в хорошем и уютном месте....
15:43:20 08-06-2026
Гость (14:27:31 08-06-2026) Город Майма будет перспективным. Аэропорт рядом, места краси...
Думаю работа будет, нужно будет же все это обслуживать )
17:38:04 08-06-2026
Гость (15:43:20 08-06-2026) Думаю работа будет, нужно будет же все это обслуживать )... Обслуживать - это не работа. Это минималка и низкоквалифицированный труд. Вы не способны на большее?