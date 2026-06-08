Республика Алтай и "Селфстроит" договорились о реализации масштабного проекта на 54 млрд

В Майминском районе продолжится строительство жилого микрорайона

08 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Нодар Шония и Александр Прокопьев / Фото предоставлено компанией "Селфстроит"

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев и собственник девелоперской компании "Селфстроит" Нодар Шония подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ закрепляет долгосрочные планы по развитию Майминского района и предусматривает реализацию крупных инвестиционных проектов до 2035 года.

Как сообщили стороны, общий объем инвестиций превысит 54 млрд рублей. Средства направят на строительство жилья, а также создание социальной и инженерной инфраструктуры.

Ключевым проектом станет новый микрорайон "Город гор", который разместится на территории площадью 105 гектаров.

Одновременно с жилой застройкой планируется возвести объекты: школу на 1500 учеников, три детских сада по 300 мест каждый, многофункциональный центр "Катунь Молл" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Ирбис", в состав которого войдут легкоатлетический манеж и скалодром.

Отдельное внимание уделят развитию инженерной инфраструктуры. Компания уже занимается проектированием резервных мощностей, которые позволят подключать к новым сетям не только строящиеся объекты, но и существующий жилой фонд Маймы.

Власти региона отмечают, что проект предполагает комплексное развитие территории, где строительство жилья будет идти одновременно с созданием социальной, спортивной и коммунальной инфраструктуры.

Республика Алтай и "Селфстроит" уже реализуют совместные проекты в регионе, а новый документ станет основой для дальнейшего сотрудничества и привлечения инвестиций в развитие Майминского района.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня 2026 года. ПМЭФ считается одной из крупнейших деловых площадок России, где ежегодно подписываются инвестиционные соглашения и обсуждаются вопросы развития экономики, регионов и инфраструктуры.