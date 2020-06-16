Лукашенко призвал брать пример с советских времен при планировании экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников брать пример с советских времен при планировании развития экономики, сообщает БЕЛТА.

"Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен. Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты", – заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что стране нужно определиться с основными объектами, которые будут построены в грядущей пятилетке. При этом инвестиции ради инвестиций республике уже не нужны.

"Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь", – пояснил он.

Ранее Александр Лукашенко призвал использовать опилки, торф и щепу вместо выпрашивания нефти и газа. Тогда белорусский лидер отметил, что местные виды топлива буквально валяются под ногами.