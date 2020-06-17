В Барнауле приступили к разработке документации на устройство выделенных полос движения для общественного транспорта. По итогам конкурса проектом займется компания "Вектор" из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-центр мэрии.
"Создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность для пассажиров, особенно в утренний и вечерний часы пик. Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается. Поэтому и было принято решение о проведении работ по разработке документации на устройство выделенных полос для движения общественного транспорта с учетом обоснованности их внедрения", – рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Специалисты рассмотрят возможность выделения полос на проспектах Строителей, Ленина, Павловском тракте и улице Малахова. Подрядчик должен будет обследовать участки этих дорог, а также разработать принципиальную схему организации выделенных полос и обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках, схему дислокации технических средств организации дорожного движения на указанные участки и другое.
Комментарии
Главное чтобы общественный транспорт их этих полосок не вылазил
Наступали уже на эти грабли - Ленинский колом встал, поскольку ездить по полосам нельзя, а ОТ начхать на них и ездят по всей дороге.
деньги лишние? опять будет проект и не будет никакого результата в итоге. и, конечно, только Питер может такой сложный проект поднять)))
17.06.2020 12:20
- гость -
Кто наступал? Кто колом встал? Никто не вставал и полноценных полос небыло. Начертили какие-то черточки и на этом все.
Чтобы это функционировало нужны камеры автоматической фиксации нарушений на полосе ОТ. Постоянный контроль ГИБДД.
А не начертить и забыть и забить, как это было.
Снизится пропускная способность для личного транспорта - пересядут на общественный. Это не проблема.
глупая идея... особенно с павликом. да и на строителей будет нормально работать только от вокзала к павлику и обратно. а от октябрьской до вокзала все забито парковщиками с обеих сторон
7.06.2020 12:26
- гость -
Снизится пропускная способность для личного транспорта - пересядут на общественный. Это не проблема.
Именно так!
ну и встанут колом все дороги где будет эта полоса. То только поворачиватели на лево полосу стопили, теперь и кому на право будут полосу стопить ахренеть как. А на павлике ваще по две полосы в каждую сторону, там значит любой поворачивающий и всё все стоят. На право повернуть станет ваще капец как сложно, сложнее чем налево потому как окно для перестраивания в правый ряд будет всего длинной в одну машину, было уже это на ленинском.
Хоть что-то хорошее
займется компания "Вектор" из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-центр мэрии.
А чего не из Тель-Авива? Денег больше не откуда украсть? Весь асфальт переложили и все деревья спилили?
17.06.2020 12:24
- гость -
На моей памяти "зелёную волну" раз пять по Ленинскому планировали...