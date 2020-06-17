В Барнауле приступили к разработке документации на устройство выделенных полос движения для общественного транспорта. По итогам конкурса проектом займется компания "Вектор" из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-центр мэрии.

"Создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность для пассажиров, особенно в утренний и вечерний часы пик. Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается. Поэтому и было принято решение о проведении работ по разработке документации на устройство выделенных полос для движения общественного транспорта с учетом обоснованности их внедрения", – рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Специалисты рассмотрят возможность выделения полос на проспектах Строителей, Ленина, Павловском тракте и улице Малахова. Подрядчик должен будет обследовать участки этих дорог, а также разработать принципиальную схему организации выделенных полос и обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках, схему дислокации технических средств организации дорожного движения на указанные участки и другое.