Офисные помещения массово выставляют на торги в Алтайском крае

В Алтайском крае массово продают и сдают в аренду нежилые помещения, которые находятся в собственности муниципалитетов. За прошедшую неделю в интернете появилось около 150 подобных предложений, пишет "Алтайский портал недвижимости".

90% из представленных вакантных помещений находятся в Барнауле. Их сдает в аренду комитет по управлению муниципальной собственностью. Чаще всего они расположены в многоквартирных домах и занимают площадь от 11 до 800 кв. м. Подобные лоты есть в Заринске, Змеиногорске и сельских районах края. А в Рубцовске предлагается сразу несколько нестационарных торговых объектов.

Еще одну партию коммерческого недвижимого имущества муниципалитеты разыграют на аукционах с целью передачи в собственность. Большинство этих лотов расположено в Барнауле и Бийске.