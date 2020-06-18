Иномарка сбила девятилетнего ребенка в Алтайском крае

Водитель автомобиля Mazda Familia совершил наезд на девятилетнего ребенка в Рубцовске на улице Р. Зорге, сообщает портал "вРубцовске". Транспортным средством управлял 34-летний мужчина.

В местном отделении Госавтоинспекции уточнили, что мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу перед близко идущим транспортным средством.

Юного пешехода доставили в городскую больницу № 1, где его осмотрели врачи. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее amic.ru писал, что ГИБДД разыскивает водителя, который сбил ребенка в Барнауле и скрылся.