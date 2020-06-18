В деле Ефремова может произойти неожиданный поворот

В деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот, сообщил "Московскому комсомольцу" знакомый семьи погибшего Сергея Захарова.

По его словам, супруга погибшего намерена обратиться в Следственный комитет и утвердить себя потерпевшей. Кроме того, она может сменить адвоката. Он уточнил, что изначально жена Захарова отказывалась признавать себя потерпевшей, но потом что-то изменилось.

"Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах", – отметил собеседник издания.

Сейчас потерпевшим по делу проходит родной брат умершего. Однако если супруга погибшего обратится в СК, то брата из дела уберут и она будет в приоритете на получение компенсации.

Ранее amiс.ru писал, что Михаил Ефремов под действием алкоголя и наркотиков на своей машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Lada. Водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Против артиста возбудили уголовное дело. Дожидаться суда он будет под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.