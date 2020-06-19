Огромная свалка сгорела в центре Рубцовска

В ночь с 18 на 19 июня жители домов около площади Ленина в Рубцовске проснулись от запаха едкого дыма. Оказалось, что горит свалка, которая расположилась в центре города, пишет "Местное время".

Издание отмечает, что место, где образовалась свалка, является популярным у горожан. Здесь расположены отделение банка, суд, салон красоты и площадь, на реставрацию которой потратили миллионы. И рядом со всем этим появилась куча мусора, до уборки которого ни у кого не дошли руки.

"Возможно, жильцы близлежащих домов решили самостоятельно избавиться от свалки и подожгли ее, а, может, кто-то просто кинул окурок", – предполагают рубцовчане.