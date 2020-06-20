21 июня жители Алтайского края увидят солнечное затмение

В воскресенье, 21 июня, жители многих регионов России, в том числе и Алтайского края, смогут наблюдать первое солнечное затмение в 2020 году.

Оно будет кольцеобразным. То есть Луна закроет диск Солнца от Земли не полностью, а только его середину.

В результате свидетели такого явления увидят темный круг с ярко желтой каемкой. При этом вокруг будет достаточно светло.

Это считается очень редким событием. За столетие, по подсчетам ученых, происходят всего 14 подобных явлений, в то время как общее число затмений за век составляет 237.

В Барнауле затмение начнется в 12:51, а максимальная его фаза – в 13:54 по местному времени. Закончится оно в 14:57. Продолжительность составит 2 часа 6 минут.