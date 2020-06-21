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Жириновский предложил изменить формат новогодних каникул в России

, ИА "Амител"
31 декабря предполагается сделать выходным днем
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Владимир Жириновский предложил свой вариант проведения новогодних каникул в 2021 году. По мнению парламентария, сокращать количество выходных не нужно, пишет РИА "Новости".

Кроме того, по мнению Жириновского, последний день года должен быть выходным. 

"И ввести четыре обязательных выходных – с 31 декабря по 3 января", – написал он на своей странице в Twitter. 

Остальные дни, по мнению парламентария, стоит добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

Ранее глава комитета по экономической политике в Совете Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы для россиян из-за нерабочих дней, связанных с коронавирусом. В правительстве на эту инициативу отметили, что придерживаться будут "устоявшейся практики". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.06.2020 12:17
- гость -

Здравое предложение. Тем более, что большинство россиян выходят на работу не позже 4 января. исключение только для чиновников, депутатов, банкиров, они гуляют 2 недели с сохранением зарплаты. Их длительный зимний отдых парализует деловую активность страны.Остальные люди не могут решить вопросы из-за неработающих госорганов..

21.06.2020 12:25
Morena

Идите лесом и оставьте новогодние каникулы в покое. Что они вам так сдались, проблем больше нету что ли. Многие вообще в отпуск раз в год на 14 дней сходят и больше не отпускают. Компенсацию только при увольнении получишь, и то если в белую зп выдают.

21.06.2020 12:48
- гость -

21.06.2020 12:17
- гость -
Тем более, что большинство россиян выходят на работу не позже 4 января.

Что за бред? До 10-11 января даже транспорт ходит почти пустой.

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