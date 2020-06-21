Жириновский предложил изменить формат новогодних каникул в России

Владимир Жириновский предложил свой вариант проведения новогодних каникул в 2021 году. По мнению парламентария, сокращать количество выходных не нужно, пишет РИА "Новости".

Кроме того, по мнению Жириновского, последний день года должен быть выходным.

"И ввести четыре обязательных выходных – с 31 декабря по 3 января", – написал он на своей странице в Twitter.

Остальные дни, по мнению парламентария, стоит добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее глава комитета по экономической политике в Совете Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы для россиян из-за нерабочих дней, связанных с коронавирусом. В правительстве на эту инициативу отметили, что придерживаться будут "устоявшейся практики".