Полиция обнаружила пятерых младенцев в московской квартире

Сотрудники полиции обнаружили пятерых младенцев, запертых в квартире. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Они живы, здоровы, находятся в больнице. Разыскиваются их мамы, работает Следственный комитет, органы опеки", – сказала Ярославская. По ее словам, дети переданы под наблюдение взрослых и их жизням ничего не угрожает.
В квартире с младенцами находились женщины, которые, предположительно, оказывают услуги "суррогатного материнства". Возраст детей, которые находились в квартире, составляет от шести дней до полугода.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.
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