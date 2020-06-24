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Лидер справороссов прокомментировал предложение Путина об увеличении НДФЛ

, ИА "Амител"
По мнению Сергея Миронова, страна делает первый шаг к справедливой налоговой системе

Предложение президента Владимира Путина о повышении ставки подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан и направление дополнительных средств на медицинские цели полностью отвечает программным установкам партии "Справедливая Россия". Эсеры давно требуют коррекции плоской шкалы налогообложения. Так прокомментировал лидер справороссов Сергей Миронов вчерашнее обращение главы государства.

"Социально-демократический разворот нашего государства приобретает четкие ориентиры. Мы говорили о необходимости такого разворота многие годы, и это полностью соответствует программе "Справедливой России". Разворот происходит в несколько этапов. Сначала президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Потом обществу были предложены поправки в Конституцию. В стране меняется отношение к социальным выплатам, и теперь, по сути, президент поставил вопрос о перераспределении доходов наиболее состоятельной части населения в пользу граждан с невысокими доходами, а это одна из основ социал-демократических программ", – заявил Сергей Миронов.

По его словам, случилось то, чего СР добивалась с самого возникновения партии.

"Многие годы нам в правительстве говорили, что плоская шкала подоходного налога неприкосновенна. А мы не уставали требовать справедливости: чтобы богатые платили больше, а самые бедные от налога были освобождены. Думское большинство раз за разом отвергало наши предложения. Последний раз это случилось в конце прошлого года И вот, наконец, лед тронулся! Зависимость налогов от доходов в ближайшее время станет реальностью. Причем дополнительные деньги пойдут на благое, справедливое, нужное дело – на лечение детей, страдающих самыми тяжелыми заболеваниями. Это полностью соответствует позиции нашей партии. И хотя мы предлагали немного иной уровень доходов, с которого должна начинаться прогрессия, дело в данном случае не в цифрах. Дело в принципе справедливости, который, наконец, будут реализован на практике в налоговой сфере. Уверен, это только первый шаг. В дальнейшем градация будет более подробной и затронет самые бедные слои нашего общества, облегчив их налоговое бремя. Мы продолжим работу в этом направлении", – цитирует Миронова партийный сайт.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.06.2020 09:49
- гость -

справороссов?Это кто такие???

24.06.2020 09:55
гость

Уверен, это только первый шаг

Хотелось бы верить, потому что пока это ни о чем. Сейчас возникнет вопрос почему доход 5 миллионов и 5 миллиардов приравнен в шкале налогов. Смысл идеи в том, что при росте бедности в интересах роскоши снизить социальную напряженность, чтобы не лишиться роскоши совсем

24.06.2020 10:15
- гость -

Если 5млн 50 тыс, то за 5млн заплатят 13%. Как и мротники. Только с суммы 50 тыс возьмут 15%.

24.06.2020 10:22
гость

Да не, наверное с 5 миллионов будут 15 %, иначе вообще ни о чем

24.06.2020 10:26
П.Морозов

24.06.2020 10:22
гость
1015-й всё правильно написал,так пожизненный и "разъяснял"

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