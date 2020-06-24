Алтайский край вошел в топ-30 регионов РФ, где боятся последствий пандемии

Алтайский край оказался на 26-м месте по суммарному числу сообщений в соцсетях, в которых высказывают страхи по поводу последствий пандемии. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра политической конъюнктуры.
По подсчетам аналитиков, жители региона оставили на эту тему не меньше 2175 постов. Однако в Сибири это только шестой результат.
Чаще всего свои опасения в Сибирском федеральном округе высказывали в Красноярском крае (6-е место по России / 5698 сообщений), Новосибирской области (14-е место / 4650), Иркутской области (16-е место / 3333), Кемеровской области (17-е место / 3245) и Омской области (21-е место / 2638).
По России лидируют Москва (50304 сообщения), Санкт-Петербург (18438), Краснодарский край (9666), Свердловская область (6644), Московская область (5924), Красноярский край (5698), Татарстан (5576), Ростовская область (5557), Самарская область (5298) и Челябинская область (5178).
Наиболее обсуждаемыми проблемами посткоронавирусного развития, согласно результатам исследования, стали потеря работы (45,59%), рост цен (31,42%), банкротство малого бизнеса (15,72%) и снижение зарплаты (5,61%).
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