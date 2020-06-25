Мэрия Барнаула отремонтирует разрушающиеся дома в центре города

Администрация Барнаула собирается провести капитальный ремонт четырех домов на Ленина 63, 63А, 67 и 67А, сообщает ИА "Банкфакс".
Напомним, что внимание к проблеме привлек архитектор Александр Деринг, который опубликовал у себя на странице фотографии кусков фасада, падающих со стен на тротуар. Он призвал власти проверить состояние здания и провести соответствующий ремонт.
По информации "Банкфакса", причиной разрушения фасада стал проведенный ранее некачественный ремонт. Для восстановления внешней части строения использовались материалы для внутренней отделки, а теплая зима с большим количеством осадков еще больше усугубила ситуацию.
В администрации Барнаула объяснили, что уже готовятся к капитальному ремонту четырех домов за счет средств местного бюджета. По домам на Ленина, 63А и 67А, проектную документацию разрабатывает "Земстройпроект", по двум другим объектам пока проводятся конкурсные процедуры. Сколько будет стоить сам ремонт и в какие сроки его смогут выполнить, пока неизвестно.
При этом городской комитет ЖКХ уже обратился в суд и взыскал с ООО "СТК", выполнившего некачественный ремонт, почти четыре миллиона рублей. Сама компания на данный момент расформирована, а права в солидарном порядке перешли ряду других фирм. Мэрия при этом отдала около 2,6 миллиона рублей по встречному иску о задолженности к предприятию.
Комментарии
а кто использовал ранее не те материалы?
с них спрос будет?