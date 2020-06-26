Робота впервые утвердили на главную роль в фильме

Главную роль в научно-фантастическом боевике "b" исполнит робот с искусственным интеллектом, которому дали имя Эрика, сообщает The Hollywood Reporter. По информации издания, это первый подобный случай в киноиндустрии.
История расскажет об ученом, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК. По сюжету научный деятель впоследствии осознает, что его работа принесет много зла и поэтому устроит побег созданной им Эрики из лаборатории.
Какая взаимосвязь между роботом и генетическими экспериментами, продюсеры фильма не уточнили, зато они поведали, что главного героя создавали "с нуля" специально для этой роли.
Каждое движение моделировали для того, чтобы создать впечатление, что робот проявляет эмоции и ведет себя как цельный персонаж.
Бюджет картины составит 70 млн долларов. Съемки начнутся в 2021 году. Кто выступит в роли режиссера, пока неизвестно.
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