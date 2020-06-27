Платья, заказанные через интернет: ожидание и реальность

Фото из сети Интернет
Заказывая что-то по интернету, надо быть готовым к тому, что прийти может не совсем то, что показано на красивой картинке. Шикарный образ и невысокая цена – вещи не всегда совместимые. Особенно если дело касается вечернего или выпускного платья. Важный момент может быть просто испорчен, а может запомниться смешным казусом. Надеемся, у дам из нашей фотоподборки были запасные варианты.
Комментарии
Вилдберис... Заказывайте несколько штук но покупайте то что подойдёт
А что хотели колходницы с фигурами, прям как орининал за 500 рублей, дизайнерский наряд стоит как малосемейка
Когда уже дойдет до людей что интернет -зло, сидит деревенская фря и прим за 500-1000 рубликов хочет платье дизайнерское стоимостью минимум 50000
Там подшить, здесь урезать, снизу подвернуть, сверху подтянуть и ни че!? С пивом потянет...
чуханьцы еще туарег и ренджровер подделывают. купите по цене весты, потом удивляйтесь почему железо на ходу отваливается