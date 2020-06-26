Глава Барнаула показал выпускникам городских школ свой кабинет

26 июня мэр Барнаула Вячеслав Франк показал выпускникам городских школ свой кабинет и провел экскурсию по администрации, сообщают на официальном сайте краевой столицы.
Отмечается, что администрацию посетили 18 выпускников, отличившихся в науке, музыке и спорте. Франк лично поздравил их с окончанием школы и провел экскурсию. Мэр пригласил ребят в свой кабинет и дал посидеть за его рабочим столом. После этого экскурсия продолжилась в конференц-зале, где выпускники смогли задать вопросы главе города.
Франк также обратился к вчерашним школьникам с напутственной речью, подчеркнул важность правильного выбора профессии и пожелал им всего самого хорошего.
"Попробуйте ответить себе на вопрос: чему я посвящу всю свою жизнь. Важно научиться слушать и слышать себя. Выбор профессии – только ваш. Важно правильно сделать этот выбор и с уверенностью идти вперед. Я искренне вас поздравляю! Желаю всего самого хорошего, крепкого здоровья, удачи, любви, всего самого доброго. Мы постараемся быть рядом с вами, помогать. Вы нужны Барнаулу, Алтайскому краю, России", — заявил мэр.
В ближайшие дни выпускники приступят к сдаче ЕГЭ.
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