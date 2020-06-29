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В Барнауле продают редкую "Волгу" за 1,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Всего было выпущено 425 экземпляров автомобиля
Фото: auto.ru

Фото: auto.ru

Барнаулец продает редкий экземпляр автомобиля ГАЗ-3111 "Волга". Объявление об этом размещено на сайте auto.ru.

"Продаётся уникальный автомобиль, 300 из 425 выпущенных экземпляров. Автомобиль прошёл капитальный реставрационный ремонт в 2020 году (по тех.части никаких нареканий — нет)", — гласит описание.

Владелец утверждает, что пробег машины 2001 года выпуска составляет 217 тысяч километров. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Приобрести "Волгу" можно за 1,5 млн рублей. Автор объявления уточняет, что торг уместен.

Примечательно, что фотографии транспортного средства сделаны рядом со зданием правительства Алтайского края.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.06.2020 07:52
- гость -

30 тыщ-красная цена

29.06.2020 08:13
- гость -

Сайбер--- она новая никому не вперлась, поэтому и сняли с производства

29.06.2020 08:17
max

не сайбер.

29.06.2020 08:19
Не гость

Ути божечки ты мой. Это уже хлам. В свое время мы ее с автосалона брать не стали, т.к просто тупо скучная а тут такое.

29.06.2020 09:19
могиканин

это немцов депов на такие пересаживал. так ей уже больше 25 лет .

29.06.2020 09:28
- гость -

На свадьбе на такой ездили.

29.06.2020 09:33
- гость -

а в чем ее редкость и уникальность?

29.06.2020 09:42
- гость -

Такое же ведро как и ГАЗ 3110

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