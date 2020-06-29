В Барнауле продают редкую "Волгу" за 1,5 млн рублей

Барнаулец продает редкий экземпляр автомобиля ГАЗ-3111 "Волга". Объявление об этом размещено на сайте auto.ru.
"Продаётся уникальный автомобиль, 300 из 425 выпущенных экземпляров. Автомобиль прошёл капитальный реставрационный ремонт в 2020 году (по тех.части никаких нареканий — нет)", — гласит описание.
Владелец утверждает, что пробег машины 2001 года выпуска составляет 217 тысяч километров. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Приобрести "Волгу" можно за 1,5 млн рублей. Автор объявления уточняет, что торг уместен.
Примечательно, что фотографии транспортного средства сделаны рядом со зданием правительства Алтайского края.
Комментарии
30 тыщ-красная цена
Сайбер--- она новая никому не вперлась, поэтому и сняли с производства
не сайбер.
Ути божечки ты мой. Это уже хлам. В свое время мы ее с автосалона брать не стали, т.к просто тупо скучная а тут такое.
это немцов депов на такие пересаживал. так ей уже больше 25 лет .
На свадьбе на такой ездили.
а в чем ее редкость и уникальность?
Такое же ведро как и ГАЗ 3110