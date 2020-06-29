Ипотечная ставка в России может опуститься до 7%

К концу 2020 года в России ставка по ипотечным кредитам может снизиться до 7%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько рейтинговых агентств.
"Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки", — отметила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.
При этом подчеркивается, что банки могут столкнуться с проблемами по переоценке стоимости фондирования.
"Cейчас рынок будет нащупывать, где предельно низкая маржа по ипотеке, с учетом ограниченной операционной эффективности банков снижение маржи может сделать либо снижение ставок, либо выдачу кредитов непривлекательными", — предположил аналитик агентства АКРА Виталий Пивень.
Комментарии
1-2% когда будет, тогда и обращайтесь, подумаю.