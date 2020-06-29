Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль в Барнауле

В Барнауле на улице Георгиева упало дерево. Ствол рухнул прямо на одну из припаркованных машин, рассказали местные жители в сообществе "Инцидент Барнаул".
Под весом дерева крышу иномарки слегка подмяло. Кроме того, ветки зацепили еще один автомобиль, который стоял рядом.
Очевидцы уточняют, что инцидент произошел у дома №53/2. По предварительной информации, пострадавших среди людей в результате инцидента нет.
Ранее amic.ru сообщал о том, что дерево "мистическим образом" упало на припаркованную иномарку в Рубцовске. Очевидцы утверждают, что в этот момент в городе практически не ощущался ветер.
Комментарии
Остановка запрещена! Штраф - деревом по машине!
Ночью с верхних этажей бросят пустую бутылку на автомобиль и виновного не найдут.
Оштрафовать еще надо за стоянку в запрещенном месте.
Раз МЧС предупреждало, значит должны быть упавшие деревья. Это так же как и по голосованию по Конституции. Никто не ходил, но явка 75%. Кто сходил, поставили НЕТ, но ЗА проголосовало 70%