Почти 1800 участков для голосования по поправкам работают в Алтайском крае

В день всероссийского голосования в Алтайском крае с 8 часов утра работают 1779 участков. Все они функционируют с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, пишет официальный сайт региона.
Досрочное голосование началось с 25 июня. Этим правом воспользовалось большинство заместителей Председателя Правительства Алтайского края, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев и временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Кроме того, в досрочном голосовании приняли участие и ряд других руководителей органов исполнительной власти региона.
Досрочно проголосовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Члены УИК приезжали к нему домой, так как глава региона находится на самоизоляции.
Для того, чтобы найти участок, на котором вы можете принять участие в голосовании, существуют сервисы "Найди избирательный участок", "ТИК и УИК на карте России".
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