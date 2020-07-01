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В Алтайском крае приступили к дополнительным выплатам на детей до 16 лет

, ИА "Амител"
Средства поступили на счета родителей и опекунов уже 1 июля
Фото: minsoc76.ru

Фото: minsoc76.ru

1 июля единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет поступила на счета родителей и опекунов в Алтайском крае. Всего на реализацию этой цели направлено около 4 миллиардов рублей. 

"Мы приступили к выплатам по указу Президента страны о дополнительной единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет.  В общей сложности эта новая мера поддержки станет подспорьем для 320 тысяч алтайских семей, в которых растёт более 450 тысяч детей", — рассказал управляющий краевым отделением ПФР Борис Трофимов.

Для получения денежных средств был организован автоматический механизм выплат. Тем, кто уже подавал заявление на поддержку в июне, повторно этого делать не нужно. Такой же принцип распространился и на выплаты для семей, в которых растут дети до трех лет. Что касается семей, которые не обращались за выплатами, подать документы они могут дистанционно или через многофункциональные центры, клиентские службы ПФР в городах и районах края.

Соответствующие заявления принимаются до 1 октября 2020 года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.07.2020 13:39
- гость -

Что то мне не пришли

1.07.2020 15:20
- гость -

А почему Путин и компания решили не поддерживать детей 17 и 18 лет, понятно что им плевать - но какие основания?!

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