В Алтайском крае приступили к дополнительным выплатам на детей до 16 лет

1 июля единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет поступила на счета родителей и опекунов в Алтайском крае. Всего на реализацию этой цели направлено около 4 миллиардов рублей.
"Мы приступили к выплатам по указу Президента страны о дополнительной единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. В общей сложности эта новая мера поддержки станет подспорьем для 320 тысяч алтайских семей, в которых растёт более 450 тысяч детей", — рассказал управляющий краевым отделением ПФР Борис Трофимов.
Для получения денежных средств был организован автоматический механизм выплат. Тем, кто уже подавал заявление на поддержку в июне, повторно этого делать не нужно. Такой же принцип распространился и на выплаты для семей, в которых растут дети до трех лет. Что касается семей, которые не обращались за выплатами, подать документы они могут дистанционно или через многофункциональные центры, клиентские службы ПФР в городах и районах края.
Соответствующие заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Комментарии
Что то мне не пришли
А почему Путин и компания решили не поддерживать детей 17 и 18 лет, понятно что им плевать - но какие основания?!