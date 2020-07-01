Сотрудников полиции уволили после вечеринки в кафе во время карантина

В Сургуте пятерых полицейских уволили за участие в массовом мероприятии на территории местного кафе. Их руководителям объявили выговор, пишет ТАСС.
В ночь на 30 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе проходит вечеринка, несмотря на действие режима самоизоляции. Оказалось, что среди гостей были пятеро стражей порядка.
"УМВД России по Сургуту проведена служебная проверка в отношении сотрудников отдела полиции №3, которые в ночь на 30 мая находились в одном из городских кафе. По результатам проверки пятеро полицейских, нарушивших служебную дисциплину, уволены со службы в органах внутренних дел", — рассказал собеседник агентства.
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доброжелатели, сами по клеткам сидят, и людям жить не дают