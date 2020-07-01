В Барнауле междугородный автобус столкнулся с легковым автомобилем

Фото: "Barnaul 22"
В Барнауле рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщает паблик "Barnaul 22".
Инцидент произошел неподалеку от торгового центра "Гулливер" на светофоре перед пешеходным переходом. Автобус следовал по маршруту Барнаул – Бийск. Подробности аварии пока неизвестны. Проезд по проспекту Красноармейскому временно затруднен.
Как ранее сообщал amic.ru, 30 июня стало известно о смертельном ДТП в селе Ракиты Михайловского района. Пьяный водитель без водительских прав на "Жигулях" врезался в прицеп движущегося трактора. В результате погиб пассажир легковушки, предполагаемый виновник аварии отделался телесными повреждениями.
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