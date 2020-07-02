Легковой автомобиль вылетел на рельсы и столкнулся с трамваем в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая произошло сегодня утром, 2 июля, в Барнауле, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам свидетелей, столкновение произошло на улице Северо-Западной в районе дома № 155. Проезд трамваев временно заблокирован. Подробности аварии пока неизвестны.
Ранее стало известно о смертельном ДТП в селе Ракиты Михайловского района. Пьяный водитель без водительских прав на "Жигулях" врезался в прицеп движущегося трактора. В результате погиб пассажир легковушки, а предполагаемый виновник аварии отделался телесными повреждениями.
Комментарии
Изолируйте уже нормально трамвайную линию. Поставьте бордюр сантиметров 40 над проезжей частью чтобы водятел бочину себе царапал, а не блокировал работу ОТ.
Че разарались-то? так-то, это ДТП на Солнцева/С.Западная, там бы переезд нормально заасфальтировали, и проблемы бы исчезли, а то как "каратица" там проползаешь.