Водителю Mercedes-Benz грозит колония за пьяную езду по Бийску

34-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения задержали ночью 1 июля в Бийске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Он ехал Mercedes-Benz.
В ходе оформления протокола полицейские выяснили, что мужчина уже лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду.
"В действиях бийчанина усматривается уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", — уточнили в региональной полиции.
Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме того, мужчине могут назначить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет.
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