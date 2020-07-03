Фургон с пивом опрокинулся на трассе под Новосибирском

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Кировском районе Новосибирска. На Северном проезде, напротив Торгового города "Левобережный" опрокинулся фургон.
Обстоятельства инцидента неизвестны, но сообщается, что опрокинулся грузовик после столкновения. Из кузова на проезжую часть выкатились бутылки с пивом, которые усыпали всю дорогу.
Судя по фотографиям с места происшествия, среди зевак нашлись те, кто не упустил момент и попытался ухватить себе несколько бутылочек.
Информации о пострадавших нет.
Ранее amic.ru писал о том, что грузовик, перевозивший кеги с пивом, перевернулся на трассе между Барнаулом и Рубцовском.
Комментарии
Печально, всегда есть люди, готовые нажиться на чужом несчастье - мародеры.
а потом как в анекдоте деревня вся бухала месяц.
Кто вообще это пойло пьёт? Пили бы лучше квас, он вкуснее и мочёй не пахнет.
он вкуснее и мочёй не пахнет.
Вот что бы понимал советчикблин...
Вкуснее "ХАЛЯВЫ" ничего в мире нет!!!
Ну халява халявой, но моча в рот не пойдет. Просрочку нам водители фур с Пивоваренного отдали ящиками, мы ей почву удобряли