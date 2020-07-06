С четырех колес - на два. Социологи АлтГУ узнали, нужны ли барнаульцам велодорожки

Студенты АлтГУ узнали у жителей края, нужна ли в городе инфраструктура для велосипедистов. Для этого был проведен масштабный социологический опрос. Исследование проходило в рамках проекта "Потребности населения города Барнаула в создании велоинфраструктуры". Его цель — формирование активной экологической политики в столице Алтайского края.

Тема необходимости создания в городе велодорожек неоднократно поднималась в СМИ, но подобных исследований еще не проводилось. Данный проект реализован по заказу отдела по охране окружающей среды Администрации краевого центра. Он стал выпускной квалификационной работой студентов-социологов Анастасии Кеняйкиной, Марии Даниловой и Юлии Боровинской.

Так, молодые социологи АлтГУ выяснили, что в Барнауле есть любители двухколесного транспорта. Даже создана инициативная группа, участники которой утверждают, что велосипед – отличная альтернатива машинам. При должной инфраструктуре на нем было бы удобно ездить на работу, заниматься активным отдыхом, устраивать велопрогулки с друзьями.

"Исследование проходило в два этапа. Первый – фокус-группа из пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, обсудивших проблемы и перспективы альтернативного транспорта в Барнауле. Второй – анкетирование, в ходе которого было опрошено 675 барнаульцев. Что можно сказать? Велодорожки и парковки им нужны. Люди готовы вкладываться в обустройство придомовой территории, но что касается логистики и инженерных решений – без поддержки города здесь не обойтись", – говорит один из авторов работы Анастасия Кеняйкина.

В результате опроса был замечено: чем ниже доход, тем выше желание пересесть на велосипед. Кроме того, больше всего ценит велотранспорт старшее поколение. Но авторы исследования уверены: как только в городе массово появятся велопарковки и велодорожки, люди начнут больше ездить на велосипедах, самокатах и роликах.

По мнению социологов, чтобы воплотить проект, необходимо сделать два шага. Во-первых, провести социальную кампанию о преимуществах велотранспорта. Во-вторых, создать комплексный проект по обустройству Барнаула, где были бы задействованы инженеры, архитекторы и другие специалисты, которые могут спроектировать велосипедные маршруты. Сейчас же в городе есть лишь несколько велодорожек – и те ведут в тупик.

"Так как обустройство городского пространства – задача социальная, проект требует хорошей финансовой поддержки. Моя же основная задача была другая: узнать, действительно ли барнаульцам нужна велоинфраструктура? Оказалось, нужна, и еще как", — подытожила выпускница АлтГУ Анастасия Кеняйкина.