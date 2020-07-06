Глава Союза женщин России больше не хочет обсуждать мороженое "Радуга"

Глава Союза женщин России больше не намерена обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", потому что вокруг ее слов накрутили "черт-те что".
"Я вам объяснила, не хочу. А каждый взял и начал крутить черт-те что", — приводит РИА "Новости" слова Лаховой.
Она подчеркнула, что дело не только в мороженом, а в том, что радуга "у нас везде и во всем" — это замечательный символ.
Ранее Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на мороженое "Радуга", в котором якобы присутствует пропаганда ЛГБТ-идей через изображение радуги. В ответ на предложение Лаховой Владимир Путин отметил, что контроль за пропагандой сексуальных меньшинств нужно выстроить неагрессивно. Производитель уже опроверг критику главы Союза женщин России.
Как позже сообщило издание "Подъем", Екатерина Лахова сравнила изображение радуги со свастикой. "У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили", — заявила она.
Комментарии
"Черти-что"?
Думать нужно, прежде чем звуки испускать из отверстия в верхнем придатке туловища.