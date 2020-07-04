Владимиру Путину пожаловались на мороженое "Радуга" из-за ЛГБТ-символики

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалось президенту Владимиру Путину на мороженое "Радуга", в котором якобы присутствует пропаганда ЛГБТ-идей, сообщает РИА "Новости".
"Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета... с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга", — заявила Лахова в ходе встречи президента РФ с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.
По ее словам, это косвенно, но заставляет российских детей привыкать к тому цвету и тому флагу, который вывешивали на посольстве США в Москве.
В ответ на предложение Лаховой Владимир Путин отметил, что контроль за пропагандой ЛГБТ нужно выстроить неагрессивно.
Позже производитель мороженого "Радуга" опроверг наличие ЛГБТ-символики. Как заявил вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов, компания выступает за традиционные семейные отношения и "категорически не согласна" с мнением Лаховой.
"Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", — отметил представитель компании, подчеркнув, что у мороженого четыре цвета радуги из шести.
"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом „Радуга“. Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", — заявил он.
Комментарии
а что на небушко не жалуются когда там радуга ??? это ж пропаганда ЛГБТ-символики ))))))))))))
Дурдом. А на голубое небо ещё никто не жаловался?
Ну вот и до нас подобный маразм докатился.
Надо продолжить голосовательный марафон и внести поправки о запрете мороженого и радуги.
Надо продолжить голосовательный марафон и внести поправки о запрете мороженого и радуги.
Отличная реклама мороженого - а в обще в стране стало всё прикольно !!!!
Следом срочно запретить дорожные знаки с черными человечками на белом фоне)))))
Интересно этих чиновников проверяют, они хоть школу заканчивают? Мысли явно не взрослого умного человека....
а в обще в стране стало всё прикольно
Вас это безумие веселит? Вот мне что-то совсем не радостно в последнее время.
4.07.2020 11:10
- гость -
У вас просто нет чувства юмора, это печально))
Здравствуй, деменция
Екатерину Лахову может у профильного врача проверить надо? детям в садике радугу запретить рисовать, или пусть рисуют?
А Лахову не стоит ли привлечь за пропаганду ЛГБТ? Радуга - это символ детства, чистого неба, а никак ни этого меньшинства, который хочет присвоить радугу себе.
Жалоба Путину. Разберись Вова, у нас губернатор на голубого похож. (Не Томенка, Кобзев с Иркутска, видео его в инете есть, так что не наговор).
А че следующее на повестке, радуга. ПЗДЦ полный.
Любое морожено развращает., его же в рот берут.
- Лахова, о чем вы думаете, глядя на мороженное?
- О лесбиянках и геях
- Почему???!!!
- А я всегда о них думаю.