Житель Алтайского края покупал интим у детей и распространял их фото

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Рубцовска. Мужчина предстанет перед судом.
По данным следствия, с 2002 по 2010 год он знакомился с детьми, которые живут в неблагополучных семьях, и предлагал им денежную помощь, после чего совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек и мальчиков.
Кроме того, он изготовил и распространил порнографические фотографии с их участием. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого в отношении семи потерпевших в возрасте от 5 до 17 лет.
Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело передано в суд, сообщили в СК.
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И снова Рубцовск