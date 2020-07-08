Классические педагоги. В АлтГУ появилось уникальное направление подготовки

Алтайский государственный университет открывает в 2020 году новое направление бакалавриата – "Педагогическое образование". Обучение будет проходить по трем профилям, в каждом из которых будет сразу по две дисциплины. Об этом порталу amic.ru рассказали в опорном вузе.
Это будет традиционное педагогическое образование, но с уникальным двухпрофильным форматом. Абитуриенты смогут выбрать одно из трех направлений: "Биология/Химия" (очно), "Английский язык/Китайский язык" (очно), "Математика/Экономика" (заочно).
"Система двойного бакалавриата поможет не только глубоко овладеть фундаментальным научным знанием в двух предметных областях. Но и научит комплексному переносу идей и методов из одной науки в другую, системному мышлению", — пояснила директор Института педагогического образования АлтГУ, доктор пед. наук, профессор Ольга Морозова.
Обучение будут вести педагоги, востребованные в лучших инновационных образовательных учреждениях, имеющие опыт работы с разными категориями школьников, в том числе и с одаренными. Преподаватели АлтГУ дадут студентам важнейшие профессионально-личностные качества современного педагога, покажут работу учителя с новой стороны. Также студентов ждут встречи с ведущими учеными. Есть возможность участия в зарубежных стажировках и программах академической мобильности.
Уже после 2 курса студент сможет получить третий профиль, овладеть профессионально-педагогическим опытом, который позволит успешно работать в инновационных школах, профильных классах. А также получить дополнительную квалификацию, например, педагога дополнительного образования детей по профильному направлению. А по окончании бакалавриата выпускник сможет продолжить обучение в магистратуре, а в дальнейшем и аспирантуре по одному из направлений: "Педагогическое образование", "Психологическое образование", а также по одному из профилей двойного бакалавриата.
Задача опорного вуза — вывести своих выпускников в профессию на уровне мировых стандартов. Тем более, что учитель будет востребован всегда. Как заявляет руководство АлтГУ, выпускник вуза сможет найти работу в любой регионе России и ближнего зарубежья. Также, по окончанию университета выпускников будут ждать в школах и колледжах, профильных и специализированных классах, частных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей Алтайского края.
Напомним, что Алтайский государственный университет – один из лидеров в регионе по подготовке и реализации программ подготовки педагогических кадров.
Комментарии
Классная новость. Это интересно.
"... один из лидеров в регионе по подготовке и реализации программ подготовки педагогических кадров."
А по чему не в стране? Можно было и на "один из Мировых лидеров" замахнуться.
Просто забавно читать про самовосхваление...
Вот и проходи мимо
Если кто сомневается, смотри тут: http://www.educaltai.ru/news/news_obs/56454/ Это сайт Минобра о педагогической работе АГУ. Призанают даже там.
Правда глаз режет?