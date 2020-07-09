Число зараженных коронавирусом в Республике Алтай приблизилось к тысяче

За сутки в Республике Алтай выявили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у шести жителей города Горно-Алтайска; у пяти жителей Улаганского района, включая двух детей; у двух жителей Шебалинского района; у жительницы Усть-Канского района и у ребёнка в Майминском районе. 23 из 32 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В девяти случаях диагностированы симптомы ОРВИ", – информирует оперштаб.
Таким образом, общее число заразившихся за время пандемии составляет 994 человека. Выздоровели 462 человека. Четверо скончались.
Комментарии
Молодцы туристы! Навезли короны в РА выше крыши!
Вот он какой, благодатный туристический сезон!
Коша-Агачский район закрыт для всех с начала июня, а из него больше половины всех заболевших. Большая часть отдыхающих зависает в Чемальском районе, но в нем благополучная ситуация. Комментируйте, первые двое.
В Улаганском районе много гостей, базы заняты, на Ретранслятор возят, к Гейзерову озеру только ленивый не сходил. Народу везде полно.