Чтобы не продуло. Как правильно пользоваться кондиционером в доме с детьми

Вокруг кондиционеров много заблуждений – например, что они "гоняют вирусы", а сидящих рядом непременно продует. Действительно, при неправильном использовании кондиционер может стать причиной простуды. Но при разумном подходе он не только обеспечит в доме комфортную температуру, но и позаботится о здоровье вашей семьи, в том числе и детей.
Например, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, доктор Евгений Комаровский считает, что детский организм может адаптироваться к любым условиям окружающей среды. Чем младше дети, тем лучше проходит адаптация. Если ребенок с раннего возраста привык к кондиционированному воздуху, вероятность, что его продует, уменьшается.
Кроме того, детский организм намного более чувствителен к высокой температуре воздуха, так как сам выделяет намного больше тепла, чем взрослый. Поэтому важно не допустить перегревания ребенка. Евгений Комаровский подчеркивает, что жара вредна даже для взрослых, а для детей – вдвойне.
Кроме того, современные кондиционеры не только охлаждают воздух, но и помогают очистить его от пыли и аллергенов. В Барнауле такие варианты можно найти, например, в магазине "Глобалтек".
Специалисты компании дали несколько рекомендаций по безопасному использованию кондиционера:
- Покупайте технику в специализированном магазине. Сотрудники расскажут об основных функциях товара, помогут с выбором и дадут советы по дальнейшей эксплуатации.
- Контролируйте состояние агрегата. Если регулярно менять фильтр кондиционера, заботиться о его чистке и проводить сервисное обслуживание – он прослужит долго и не будет представлять никакой угрозы для здоровья.
- Используйте кондиционер грамотно. Нельзя направлять поток холодного воздуха непосредственно на себя. В таком случае риск негативных последствий также будет минимален.
- Снижайте температуру постепенно. Не стоит сразу сбивать 30 градусов до 24. Лучше охлаждать помещение с шагом в 2 градуса (28, 26, 24...).
- "Правильно – когда не жарко". Не добивайтесь чересчур холодного воздуха в квартире. Идеальная температура – когда не жарко.
- Контролируйте влажность в помещении. Кондиционер сушит воздух. Но это можно предотвратить, поставив в комнате увлажнитель и чаще открывая окна.
Компания "Глобалтек"
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 3
ТЦ "7 континент", вход № 2, 2 этаж
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