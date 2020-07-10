В Новоалтайске дополнительно отремонтируют две автодороги

Власти Алтайского края дополнительно выделили на ремонт дорог в Новоалтайске 40 млн рублей, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
На эти средства отремонтируют еще две улицы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", работы по которым изначально планировали на 2021 год. Таким образом, к концу года обновят не 9, а 11 автодорог.
В их число попали проезжие части на улицах Барнаульская, Гагарина, Григорьева, Красногвардейская, Крылова, Парковая, Промплощадка, Спасская, Строительная, Ударника и Хлебозаводская.
По словам замглавы администрации Новоалтайска Сергея Лисовского, выделение дополнительных средств связано с тем, что работы проводят с опережением графика.
"На данный момент работы в городе выполнены примерно на 70%. Хотелось бы отметить, что в этом строительном сезоне большое внимание уделяется пешеходам – будет сделано около 3 км тротуарных дорожек", – рассказал начальник подрядой организации Сергей Сивец.
Как ранее писал amic.ru, работы по ремонту, строительству и реконструкции этим летом запланированы на 127 объектах Алтайского края. В это число вошли: 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле и 11 – в Бийске.
Все эти работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Всего по проекту предстоит реконструировать более 450 км магистралей.
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